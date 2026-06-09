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SNM odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v pondelok (8. 6.) potvrdila, že SNM dočasne presťahuje SNM - MRK v Prešove z budovy bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste.
Autor TASR
Prešov 9. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry (MRK), ktoré aktuálne sídli v budove bývalých kasární v Prešove. Tému SNM - MRK vníma citlivo a s plným rešpektom voči významu rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Rozumie ale obavám, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú zo strany časti rusínskej komunity. Zároveň zdôrazňuje, že múzeum sa neruší a jeho odborné poslanie zostáva zachované. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.
Cieľom pripravovaných krokov nie je podľa nej oslabenie prezentácie rusínskej kultúry, ale naopak zabezpečenie dôstojných, bezpečných a udržateľných podmienok pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkotvornú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť.
„SNM sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii, alebo sú šírené prostredníctvom médií. Špekulácie o ďalších krokoch v tomto štádiu nebudeme komentovať. Sú predčasné. Dôvodom, prečo SNM rieši premiestnenie múzea z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove, je stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav budovy. Budova bola v minulosti zrekonštruovaná len čiastočne a nachádza sa v nevyhovujúcom stave. SNM má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami,“ vysvetlila Zajačková.
Ako ďalej povedala, potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektmi, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona. Vzhľadom na vyhodnotenie všetkých týchto aspektov SNM prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu a pripravuje premiestnenie SNM - MRK do iných priestorov.
„Aktuálne sa diskutuje o premiestnení múzea do iných priestorov v Prešove. Nejde o zmenu poslania múzea ani o rozhodnutie, ktoré by znamenalo zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry. Konkrétne priestorové, technické a logistické podmienky budú predmetom ďalších príprav a dolaďovania tak, aby bola zabezpečená kontinuita fungovania múzea a prezentácie rusínskej kultúry. SNM má záujem na jej ďalšej dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,“ vysvetlila Zajačková.
Čo sa týka informácií o sťahovaní múzea do Medzilaboriec, SNM uviedlo, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zástupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy a ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo SNM bolo oslovené, aby sa touto témou zaoberalo, preto uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany.
„Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní SNM - MRK prijaté nebolo. SNM považuje za dôležité, aby sa o ďalšom smerovaní hovorilo vecne, odborne a v dialógu so všetkými relevantnými aktérmi. SNM odmieta akékoľvek interpretácie a špekulácie, že by pripravované kroky znamenali zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry,“ doplnila Zajačková.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v pondelok (8. 6.) potvrdila, že SNM dočasne presťahuje SNM - MRK v Prešove z budovy bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste.
Cieľom pripravovaných krokov nie je podľa nej oslabenie prezentácie rusínskej kultúry, ale naopak zabezpečenie dôstojných, bezpečných a udržateľných podmienok pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkotvornú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť.
„SNM sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii, alebo sú šírené prostredníctvom médií. Špekulácie o ďalších krokoch v tomto štádiu nebudeme komentovať. Sú predčasné. Dôvodom, prečo SNM rieši premiestnenie múzea z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove, je stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav budovy. Budova bola v minulosti zrekonštruovaná len čiastočne a nachádza sa v nevyhovujúcom stave. SNM má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami,“ vysvetlila Zajačková.
Ako ďalej povedala, potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektmi, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona. Vzhľadom na vyhodnotenie všetkých týchto aspektov SNM prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu a pripravuje premiestnenie SNM - MRK do iných priestorov.
„Aktuálne sa diskutuje o premiestnení múzea do iných priestorov v Prešove. Nejde o zmenu poslania múzea ani o rozhodnutie, ktoré by znamenalo zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry. Konkrétne priestorové, technické a logistické podmienky budú predmetom ďalších príprav a dolaďovania tak, aby bola zabezpečená kontinuita fungovania múzea a prezentácie rusínskej kultúry. SNM má záujem na jej ďalšej dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,“ vysvetlila Zajačková.
Čo sa týka informácií o sťahovaní múzea do Medzilaboriec, SNM uviedlo, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zástupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy a ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo SNM bolo oslovené, aby sa touto témou zaoberalo, preto uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany.
„Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní SNM - MRK prijaté nebolo. SNM považuje za dôležité, aby sa o ďalšom smerovaní hovorilo vecne, odborne a v dialógu so všetkými relevantnými aktérmi. SNM odmieta akékoľvek interpretácie a špekulácie, že by pripravované kroky znamenali zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry,“ doplnila Zajačková.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová v pondelok (8. 6.) potvrdila, že SNM dočasne presťahuje SNM - MRK v Prešove z budovy bývalých kasární do iných rezortných priestorov v meste.