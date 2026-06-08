< sekcia Regióny
SNM v Levoči začína s obnovou Domu Majstra Pavla za 6,8 milióna eur
Ide o komplexnú rekonštrukciu objektu, ktorý chcú neskôr sprístupniť verejnosti.
Autor TASR
Levoča 8. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Domu Majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od roku 2025 pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu uzatvorený. Za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) v pondelok slávnostne odovzdali stavbu zhotoviteľovi. Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová uviedla, že obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko do modernizácie investujú 6,8 milióna eur.
Ide o komplexnú rekonštrukciu objektu, ktorý chcú neskôr sprístupniť verejnosti. Cieľom je zvýšiť návštevnosť pamiatky, rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu v meste, ale aj znížiť náklady na jej prevádzku. „Dom Majstra Pavla je jedným z prioritných projektov, ktoré boli vybraté v rámci Programu Slovensko. Vychádza to z uznesenia vlády, bolo vybratých niekoľko objektov v hodnote 147 miliónov eur a tento dom tam patrí,“ uviedla Bernátová.
Problémy v objekte spôsobuje predovšetkým nadmerná vlhkosť, ale aj narušená statika krovov. Dom číslo 20 na Námestí Majstra Pavla bol pritom naposledy rekonštruovaný pred 43 rokmi. „Je pre nás výnimočný nielen z dôvodu architektonicko-historickej hodnoty, ale aj preto, lebo sa priamo viaže k životu a dielu Majstra Pavla,“ uviedol vedúci oddelenia odborných činností SNM - Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír. Majster Pavol v dome žil a tvoril v prvej polovici 16. storočia.
Po obnove chcú pamiatku sprístupniť verejnosti a vytvoriť novú modernú expozíciu, centrum muzeálnej pedagogiky a presťahovať tam knižnicu. „V hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo Majstra Pavla v širšom stredoeurópskom kontexte - bude interaktívna a prístupná aj návštevníkom so špeciálnymi potrebami. V centre muzeálnej pedagogiky plánujeme realizovať vzdelávacie programy pre študentov a širokú verejnosť. V priestoroch podkrovia zadného traktu bude umiestnená naša muzeálna knižnica, ktorá obsahuje 15.000 knižných jednotiek,“ vysvetlil Kušnír.
Práce na obnove pamiatky budú rozdelené do dvoch etáp, ktoré na seba nadväzujú, a rekonštrukcia potrvá do roku 2029. „Majster Pavol z Levoče zanechal za sebou dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám cestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené,“ skonštatovala Šimkovičová.
Primátor Levoče Miroslav Vilkovský upozornil, že Dom Majstra Pavla je jednou z najvýznamnejších z 330 kultúrnych pamiatok, ktoré sa v meste nachádzajú. Zároveň ocenil rozhodnutie rezortu kultúry ho zrekonštruovať. „Je to dobrá správa pre Levoču. Verím, že rekonštrukcia prispeje k zvýšenej návštevnosti, či už turistov, ale aj študentov, aby sa oboznámili s dielom Majstra Pavla,“ podotkol.
Ide o komplexnú rekonštrukciu objektu, ktorý chcú neskôr sprístupniť verejnosti. Cieľom je zvýšiť návštevnosť pamiatky, rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu v meste, ale aj znížiť náklady na jej prevádzku. „Dom Majstra Pavla je jedným z prioritných projektov, ktoré boli vybraté v rámci Programu Slovensko. Vychádza to z uznesenia vlády, bolo vybratých niekoľko objektov v hodnote 147 miliónov eur a tento dom tam patrí,“ uviedla Bernátová.
Problémy v objekte spôsobuje predovšetkým nadmerná vlhkosť, ale aj narušená statika krovov. Dom číslo 20 na Námestí Majstra Pavla bol pritom naposledy rekonštruovaný pred 43 rokmi. „Je pre nás výnimočný nielen z dôvodu architektonicko-historickej hodnoty, ale aj preto, lebo sa priamo viaže k životu a dielu Majstra Pavla,“ uviedol vedúci oddelenia odborných činností SNM - Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír. Majster Pavol v dome žil a tvoril v prvej polovici 16. storočia.
Po obnove chcú pamiatku sprístupniť verejnosti a vytvoriť novú modernú expozíciu, centrum muzeálnej pedagogiky a presťahovať tam knižnicu. „V hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo Majstra Pavla v širšom stredoeurópskom kontexte - bude interaktívna a prístupná aj návštevníkom so špeciálnymi potrebami. V centre muzeálnej pedagogiky plánujeme realizovať vzdelávacie programy pre študentov a širokú verejnosť. V priestoroch podkrovia zadného traktu bude umiestnená naša muzeálna knižnica, ktorá obsahuje 15.000 knižných jednotiek,“ vysvetlil Kušnír.
Práce na obnove pamiatky budú rozdelené do dvoch etáp, ktoré na seba nadväzujú, a rekonštrukcia potrvá do roku 2029. „Majster Pavol z Levoče zanechal za sebou dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám cestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené,“ skonštatovala Šimkovičová.
Primátor Levoče Miroslav Vilkovský upozornil, že Dom Majstra Pavla je jednou z najvýznamnejších z 330 kultúrnych pamiatok, ktoré sa v meste nachádzajú. Zároveň ocenil rozhodnutie rezortu kultúry ho zrekonštruovať. „Je to dobrá správa pre Levoču. Verím, že rekonštrukcia prispeje k zvýšenej návštevnosti, či už turistov, ale aj študentov, aby sa oboznámili s dielom Majstra Pavla,“ podotkol.