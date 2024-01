Snoubordista upadol do bezvedomia po páde, na pomoc mu letel vrtuľník

Demänovská Dolina 14. januára (TASR) - Po páde na zjazdovke v Jasnej upadol v sobotu (13. 1.) do bezvedomia 50-ročný lotyšský snoubordista. Pomáhali mu horskí i leteckí záchranári.



Muž po páde ostal v bezvedomí, ale dýchal. Po príchode horských záchranárov sa jeho stav zhoršil a bolo nevyhnutné spustiť resuscitáciu. O súčinnosť požiadali posádku leteckých záchranárov z Popradu. "Tí pacienta po naložení do vrtuľníka v kritickom stave transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici," dodali horskí záchranári.