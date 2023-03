Výpoveďami znalcov pokračoval súd s nemeckou statičkou pre pád mosta

Spišská Nová Ves 22. marca (TASR) - Výpoveďami troch znalcov v utorok (21. 3.) a v stredu v Spišskej Novej Vsi pokračovalo súdne pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe v súvislosti s pádom diaľničného mosta vo výstavbe pri obci Iliašovce na Spiši. K tragédii došlo v novembri 2012, zahynuli pri nej štyria robotníci a ďalší utrpeli zranenia. Súd má pritom k dispozícii až štyri znalecké posudky, pričom dva z nich sú v prospech statičky a dva proti nej.



Jeden zo znalcov, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, ktorý vypovedal v utorok, jednoznačne tvrdí, že statička nepochybila. "Chyba nastala zrejme v tom, že neboli úplne dodržané úložné podmienky pre vežu v strede mostného poľa, kde došlo k nerovnomernému sadaniu, ktoré sme aj geodeticky dokázali," ozrejmil. To podľa neho vyvolalo nežiaduce zvýšenie síl a napätí. Kmeť zároveň na pojednávaní kritizoval kolegov z Bratislavy a Žiliny, ktorí vypracovali posudok v neprospech žalovanej. Nekorektne podľa neho zohľadnili predpätie v prípade jednej z veží.



V stredu dopoludnia vypovedal Vladimír Benko zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý je tiež šéfom Slovenskej komory stavebných inžinierov a robil prvé posúdenie hneď po tragédi. Domnieva sa, že vhodné by bolo v tomto prípade vykonať aj rekonštrukciu tragédie na moste. "Mrzí ma, že máme štyri posudky na dve možné príčiny zlyhania a sú dosť nejednoznačné. Jediný presný výpočet je meranie insitu jedna k jednej, to by jednoznačne preukázalo, ktoré posudky boli bližšie a ktoré vzdialenejšie od pravdy. Podľa nášho posudku chyba, pre ktorú tá stavba nemohla prežiť betonáž, bol nesprávny odhad vzpernej dĺžky a teda stabilitné posúdenie tej veže v osi sedem a osem," skonštatoval Benko.



V popoludňajších hodinách sa pred súd postavil aj druhý znalec z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. V apríli by mal vypovedať aj nemecký znalec z mníchovskej univerzity. Obhajca Martin Puchalla uviedol, že rekonštrukcia udalosti môže prispieť k objasneniu veci. "Je to však na rozhodnutí súdu, či to bude akceptovať, keďže išlo o návrh zo strany znalca. V každom prípade s ohľadom na pravidlá dokazovania si neviem predstaviť súd, ktorý by za takýchto okolností, keď máme rozporuplné závery odborníkov, na ktorých odbornosti je postavené celé konanie, mal vysloviť vinu. Pretože v takýchto situáciách platí zásada in dubio pro reo, teda v pochybnostiach v prospech obvineného," zdôraznil Puchalla.



Nemecká statička mala podľa obžaloby chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie, následkom čoho došlo k zrúteniu mosta. Obžalovaná tvrdí, že za tragédiu nemôže jej statický výpočet a zrútenie rozostavanej mostnej konštrukcie bolo len nevyhnutným dôsledkom nerovnomerného sadania podpier. Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa začalo koncom januára 2022.