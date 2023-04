Návštevníci ZOO v Spišskej Novej Vsi sa môžu tešiť na novinky

Spišská Nová Ves 17. apríla (TASR) - Spišskonovoveskú zoologickú záhradu nedávno po zimnej prestávke opäť otvorili pre verejnosť. Na novú sezónu si pripravili niekoľko noviniek a podarilo sa obnoviť aj časť areálu. Pre TASR to potvrdil riaditeľ ZOO Karol Dzurik s tým, že už v prvý deň otvorenia k nim zavítalo približne 700 ľudí.



"Sezóna v roku 2021 bola, čo sa návštevnosti týka, najúspešnejšia v histórii. V minulom roku sme zaznamenali druhú najlepšiu sezónu. Očakávame, že aj tohtoročná bude opäť rovnako úspešná," skonštatoval riaditeľ s tým, že vlani si cestu do najmenšej slovenskej ZOO našlo takmer 134.000 ľudí. Návštevnosti paradoxne pomohla pandémia ochorenia COVID-19, predtým sa pohybovala na úrovni 120.000 ľudí ročne.



"Medzi najväčšie novinky patrí nové detské ihrisko, vybudované na mieste pôvodného, v areáli pribudla tiež nová lanová dráha Monkeyland. Ako každý rok, aj teraz sme sa potešili prírastkom, prvým bola lama krotká, následne kozy kamerunské a kozy walliské, ale aj rácka hortobágyská, paovca hrivnatá, zebu zakrslý," vymenoval Dzurik. Obnovili aj časť ZOO, ktorá sa nachádza pri vstupe za pokladňou. Pôvodne tam boli kengury červenokrké, tie si našli nový domov v inej časti ZOO a na ich pôvodnom mieste vybudovali nové stravovacie zariadenie. Možnosť sedenia bude okrem terasy aj v samotnej reštaurácii v prípade nepriaznivého počasia.



"ZOO sa nám darí prevádzkovať bez väčších problémov aj vďaka dobrej návštevnosti a zriaďovateľovi. Avšak na Slovensku sú všetky zoologické záhrady, momentálne ich je päť, podfinancované. Na tento fakt poukázala aj nedávna kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu," upozornil riaditeľ spišskonovoveskej ZOO. Ak sa to podľa neho nezmení a nezvýši sa financovanie záhrad, nebudú môcť byť konkurencieschopné ZOO v Česku, Poľku či Maďarsku.