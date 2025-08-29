Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SNP si v Dargove pripomenú aj Pochodom vďaky

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Hlavný program sa začne o 13.30 h slávnostným otvorením výstavy v Sieni bojovej slávy - Expozícia Dargov.

Autor TASR
Dargov 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) si Košický samosprávny kraj (KSK) tento rok pripomenie v areáli Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku. Pripravený je piatkový celodenný program, ktorého súčasťou bude tradičný Pochod vďaky, pietny akt, výstava aj koncert. TASR o tom informovali z komunikačno-marketingového oddelenia KSK.

Podujatie odštartuje v ranných hodinách Pochodom vďaky na Dargov. Na výber sú viaceré trasy - zo Slančíka, Blažíc alebo Ruskova - všetky s cieľom pri hájovni Regeta, odkiaľ sa bude pokračovať po červenej turistickej značke. Cieľom pochodu je Pamätník víťazstva, ktorý stojí v Dargovskom priesmyku.

„Slovenské národné povstanie nás aj po viac než osemdesiatich rokoch učí, že v rozhodujúcich chvíľach dokážeme ako národ povstať a postaviť sa na stranu hodnôt. Preto považujeme za nesmierne dôležité, aby sme si tieto udalosti pripomínali aj s mladou generáciou,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Hlavný program sa začne o 13.30 h slávnostným otvorením výstavy v Sieni bojovej slávy - Expozícia Dargov. Nasledovať bude pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov kraja, samospráv a organizácií. Oslavy vyvrcholia o 17.00 h koncertom kapely Peter Bič Project.

Pre návštevníkov budú pripravené aj historické vojenské tábory, ukážky výzbroje, výstroja a techniky. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na predstavenie bábkového divadla, tvorivé dielne či ukážky prvej pomoci.
