SNP v Z. Kostoľanoch pripomína socha partizána s pamätnou tabuľou

Zemianske Kostoľany 10. augusta (TASR) - Socha partizána so vztýčenou rukou a zbraňou i pamätná tabuľa s menami zavraždených počas oslobodzovacích bojov tvoria pomník Obetiam SNP v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza. Odhalili ho 20 rokov po Slovenskom národnom povstaní (SNP), do odboja sa zapojila i posádka, ktorá pôsobila v obci.



"Zemianske Kostoľany boli významné počas druhej svetovej vojny a SNP preto, lebo sa tu nachádzal vojenský útvar a zásobovacia základňa, z ktorej boli zásobované pohonnými látkami všetky jednotky na celom území Slovenska," povedala pre TASR starostka Jana Školíková.



Obec podľa nej podobne ako iné obce a mestá obsadili Nemci, počas oslobodzovacích bojov tam zomreli ľudia, nielen obyvatelia obce, ale aj iní vojaci a partizáni z okolia. Ich mená sú uvedené na pamätnej tabuli, ktorá je súčasťou pomníka.



V obci pôsobil i kapitán Adolf Weinhold, ktorého na hornú Nitru prevelili z Brezna, bol veliteľom tamojšej vojenskej posádky. "Nakoniec zostal nezvestný a doteraz sa nevie, akým spôsobom zomrel," spomenula Školíková. Po Weinholdovi v obci pomenovali i ulicu.



Po oslobodení obce odhalili v priestoroch vojenského útvaru aj masové hroby. Exhumovali ich vo februári 1947. Nachádzalo sa v nich 73 obetí nacizmu, ktoré identifikovali ich príbuzní a neskôr pochovali v miestach svojich bydlísk.



Pomník Obetiam SNP odhalili v roku 1964 pri príležitosti 20. výročia SNP. "Náklady na jeho postavenie v tom čase predstavovali 121.000 československých korún. Umiestnený je vedľa hlavnej cesty. Pôvodne sa na jeho mieste nachádzali maštale, ktoré patrili k renesančnému kaštieľu. Tie v roku 1963 zbúrali a toto priestranstvo vyhradili na rozšírenie parku," priblížila Školíková. Pomník podľa nej pozostáva z dvoch častí, hlavnou je socha partizána so vztýčenou rukou a v druhej ruke drží zbraň. Autorom je Ferdinand Bollo. Socha je umiestnená na podstavci, na ktorom je uvedený letopočet 1944 - 1964. "Za sochou je panelová stena - náhrobník s menami všetkých, ktorí padli v Zemianskych Kostoľanoch. Majú tam meno, priezvisko, vek a miesto, odkiaľ pochádzali," doplnila Školíková.



Pred 80. výročím SNP podľa nej obec po štvrťstoročí pristúpila k obnove pomníka, keďže na neho vplývali splodiny z áut a vegetácia. "Bola opravená a komplexne obnovená socha, v rámci prvej etapy došlo aj k očisteniu náhrobníka. V rámci druhej etapy ho chceme ešte opraviť, pretože je na dvoch alebo troch miestach puknutý. Zasahuje do neho i koreňový systém," priblížila starostka.



Výročie SNP si obec podľa nej pripomína každoročne, v tomto roku budú oslavy väčšie. Okrem kladenia vencov pripravuje samospráva i vatru, vystúpenie dychovej hudby a posedenie.