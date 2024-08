V Rimavskej Sobote vystavujú ľahký guľomet z 2. svetovej vojny

Rimavská Sobota 1. augusta (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote vystavuje počas augusta pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pre verejnosť ľahký guľomet z obdobia druhej svetovej vojny. TASR o tom informoval Ján Aláč, zástupca riaditeľky a vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok GMM.



Ľahký guľomet s označením ZB 30J získalo GMM v roku 1962 pričinením vtedajšieho riaditeľa múzea Eugena Wágnera. Zbraň sa do Rimavskej Soboty dostala z Delostreleckého technického učilišťa v Martine. Pre múzejníkov bol guľomet v tom čase záhadou, obsahoval nápisy v cyrilike, štátny znak medzivojnovej Juhoslávie a informácie o zbrojovke v Kragujevaci ako výrobcovi.



"Charakteristický vzhľad tejto zbrane však naznačoval, že má spojitosť s medzivojnovým Československom, Československou zbrojovkou Brno a jej ľahkým guľometom vz. 26. Guľomety vz. 26 boli exportované do celého radu krajín a využité boli vo viacerých vojnových konfliktoch. V prípade nášho zbierkového predmetu však ide o jeho modernizáciu ZB 30J, ľahký guľomet určený na export do Kráľovstva Juhoslávie, v medzivojnovom období malodohodového spojenca Československa," vysvetlil Aláč.



Zbrane pre Juhosláviu boli v československej zbrojovke vyrábané od prelomu rokov 1936 a 1937, neskôr bola do Juhoslávie poskytnutá aj licencia na ich výrobu. Časť zbraní tak bola za pomoci odborníkov z Brna vyrábaná priamo v Juhoslávii, vo fabrike v Kragujevaci na území dnešného Srbska. Z tejto série pochádza aj guľomet v zbierkach rimavskosobotského múzea.



"Po porážke Juhoslávie v zbrojovke v Kragujevaci vyrobené zbrane, ale i súčiastky a materiál na výrobu ďalších guľometov tohto typu boli z Juhoslávie prevezené do ríše, respektíve Protektorátu Čechy a Morava. Takto sa späť do priestoru Československa pravdepodobne dostal aj náš zbierkový predmet," dodal Aláč s tým, že po vojne bol guľomet istý čas vo výzbroji Československej ľudovej armády.