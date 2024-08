V Múzeu SNP bude premiéra dokumentu Martin Pollack:Pohľad do priepasti

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Vo filmovom klube v Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici uvedú v utorok premiéru nového dokumentárneho filmu režiséra Jara Vojteka pod názvom Martin Pollack: Pohľad do priepasti. Vznikol pri príležitosti 80. výročia SNP z iniciatívy banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). TASR o tom informoval za filmový klub Slavomír Sochor, spoluscenárista filmu.



Film je inšpirovaný knihou významného rakúskeho spisovateľa a reportéra Martina Pollacka Smrť v bunkri. "Pollack s mimoriadnou odvahou a úprimnosťou skúma brutálne činy svojho biologického otca, elitného nacistu Gerharda Basta, ktorého nikdy nepoznal. Spolu so slovenským prekladateľom a priateľom Michalom Hvoreckým sa vydávajú na dejinnú cestu po stopách týchto temných udalostí," priblížil Sochor.



Nacista Bast sa po potlačení SNP podieľal na vraždení partizánov a civilného obyvateľstva v okolí Banskej Bystrice a Ružomberka.



"Veľmi ma zasiahlo, keď som v Múzeu SNP v Banskej Bystrici videl dokumenty a fotografie z exhumácie otcových obetí na Donovaloch. Čítal som aj list ženy žijúcej v Prahe, ktorá spoznala medzi mŕtvymi strýka, lekárnika. Náhle získali zavraždení tváre, mená, rodičov, deti, svoje konkrétne príbehy. Otec a jeho ľudia ich o všetko pripravili. Vtedy som sa začal zaujímať aj o príčiny tejto mentality. Čo spúšťa takéto zverstvá?" otvorene hovorí vo filme Pollack.



V televíznej premiére film uvedie Dvojka vo štvrtok 29. augusta o 20.10 h. "Dejinné povstalecké a vojnové udalosti sú s banskobystrickým rozhlasovým a televíznym štúdiom hlboko späté, a to predovšetkým vďaka pôsobeniu Slobodného slovenského vysielača. Dokument, ktorý prinášame na televízne obrazovky, považujem v tomto smere za jeden z najvýznamnejších počinov za posledné roky. Zaradí sa k našej bohatej rozhlasovej a televíznej tvorbe s tematikou SNP," zdôraznil riaditeľ Štúdia STVR Banská Bystrica Miroslav Debnár.