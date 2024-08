Výstava na Námestí baníkov v Handlovej ukazuje mesto v čase SNP

Handlová 26. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) pripomína v Handlovej i výstava fotografií s textami. Expozíciu, ktorá zachytáva udalosti v Handlovej počas povstania, si verejnosť môže pozrieť v parku pri Námestí baníkov do stredy (28. 8.), následne ju dom kultúry sprístupní vo svojich priestoroch. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Povstanie sa dotklo i Handlovej, ktorá mala významnú úlohu na povstaleckom území. Zásobovala elektrinou celé Pohronie a Banskú Bystricu. Po prechode frontu a ústupe povstaleckých jednotiek ju 23. septembra 1944 obsadili jednotky nemeckej brigády SS Schill," pripomenula Paulínyová.



Výstavu, ktorá tieto udalosti približuje, si bude môcť verejnosť podľa nej pozrieť v parku do stredy do 15.00 h a od 2. septembra do 28. októbra v čitárni domu kultúry.



Padlých v SNP si samospráva uctí na pietnej spomienke pri Pamätníku SNP na Námestí baníkov v stredu o 13.00 h.