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SNS oznámila prvých dvoch kandidátov na predsedov krajov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) oznámila prvých dvoch kandidátov na predsedov krajov. Monika Lešková bude kandidovať za Prešovský samosprávny kraj (PSK), Adam Lučanský za Žilinský samosprávny kraj (ZSK). Informoval o tom šéf národniarov Andrej Danko na stredajšej tlačovej konferencii.
„Naši kandidáti na županov sú pripravení ľudia. Sú to ľudia, ktorí sa dotkli výkonu verejnej moci,“ uviedol Danko. Predseda SNS zároveň podotkol, že o možných kandidátoch za Smer-SD alebo Hlas-SD v týchto krajoch nevie. Žiada tak o podporu predstavených kandidátov.
Lešková priblížila, že jej prioritami budú moderné vzdelávanie, zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti či podpora športových klubov. Potenciál vidí aj v cestovnom ruchu. „Kandidujem preto, lebo verím, že skúsenosti z reálneho života majú v politike svoje miesto. Neprichádzam rozdeľovať, prichádzam spájať,“ povedala.
Lučanský považuje za dôležité témy najmä bývanie, dopravu a zdravotníctvo. Zároveň apeloval na potrebu profesionálneho riadenia. „Žilinský kraj je klenot Slovenska. S tým však súčasné vedenie kraja nezaobchádza dobre,“ uviedol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Naši kandidáti na županov sú pripravení ľudia. Sú to ľudia, ktorí sa dotkli výkonu verejnej moci,“ uviedol Danko. Predseda SNS zároveň podotkol, že o možných kandidátoch za Smer-SD alebo Hlas-SD v týchto krajoch nevie. Žiada tak o podporu predstavených kandidátov.
Lešková priblížila, že jej prioritami budú moderné vzdelávanie, zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti či podpora športových klubov. Potenciál vidí aj v cestovnom ruchu. „Kandidujem preto, lebo verím, že skúsenosti z reálneho života majú v politike svoje miesto. Neprichádzam rozdeľovať, prichádzam spájať,“ povedala.
Lučanský považuje za dôležité témy najmä bývanie, dopravu a zdravotníctvo. Zároveň apeloval na potrebu profesionálneho riadenia. „Žilinský kraj je klenot Slovenska. S tým však súčasné vedenie kraja nezaobchádza dobre,“ uviedol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.