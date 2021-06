So samozberom jahôd začali v michalovských Močaranoch, úroda je dobrá

Michalovce 12. júna (TASR) – Pestovatelia jahôd na dolnom Zemplíne si pochvaľujú tohtoročnú úrodu jahôd. Samozber pre záujemcov v sobotu prvýkrát spustili na jahodovom poli v michalovskej mestskej časti Močarany.



„Jahodová sezóna zatiaľ vyzerá úžasne, počasie je perfektné. Tento rok je slnečno, minulý rok pršalo, čiže tá kvalita je zatiaľ lepšia. Jahody sú veľmi pekné a sladučké,“ uviedla pre TASR miestna pestovateľka Miriama Baňasová.



Jahodovisko v Močaranoch má tri a pol hektára, samozber tam začali vôbec prvýkrát. „Ľudia chodia priebežne, žiadna čakacia doba nie je. Jahôd je dosť a zatiaľ to vyzerá, že sú zákazníci spokojní,“ povedala pestovateľka. Sezónu predpokladá na zhruba dva týždne, celková príprava si podľa nej vyžiadala veľa úsilia a námahy, dúfa pritom, že zo samozberu sa stane tradícia.



V súvislosti s cenami jahôd vníma konkurenciu dovozu z okolitých krajín. „Ja ako pestovateľka najväčší problém vidím v tom, že sa sem dovážajú jahody z Poľska, Maďarska, ktoré sa predávajú za cenu, za ktorú to my vypestovať nedokážeme. A to je problém v podstate nielen nás, ale všetkých pestovateľov na Slovensku,“ skonštatovala Baňasová.