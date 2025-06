So sanáciou Románskeho paláca na Spišskom hrade sa začne o dva týždne

Spišské Podhradie 4. júna (TASR) - Na sanáciu a záchranu Románskeho paláca na Spišskom hrade vyčlenilo Ministerstvo kultúry (MK) SR približne šesť miliónov eur. Na tlačovom brífingu o tom v stredu informovala riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová. Zároveň potvrdila, že práce by sa mali začať zhruba o dva týždne a potrvajú približne dva roky. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) upozornila, že ak by palác spadol, hrozila by Slovensku medzinárodná hanba a tiež vyškrtnutie Spišského hradu zo zoznamu UNESCO.



„Rozbehli sme všetky procesy, ktoré mali byť spustené už pred rokmi, odborníci urobili obhliadky a potvrdili, že stav je katastrofálny. Spustili sme verejné obstarávanie, našli sme zhotoviteľa a dnes môžeme povedať, že ideme bojovať o záchranu Románskeho paláca,“ uviedla Šimkovičová a zároveň skritizovala predchodcov, že k záchrane paláca nepristúpili skôr.







Predajňová upozornila, že Románsky palác patrí medzi najhodnotnejšie časti Spišského hradu a aktuálne hrozí jeho zrútenie. Podotkla, že ešte v roku 2010 bola realizovaná štúdia a o rok neskôr aj projektová dokumentácia. „Románsky palác sa za 15 rokov nepodarilo zasanovať. Teraz sa budú robiť práce, aby sa palác nerozpadol. Nejde o rekonštrukciu, my ho v prvom rade musíme oprieť a až potom bude možná jeho komplexná obnova,“ uviedla riaditeľka SNM.



Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Mário Comisso ubezpečil, že pri obnove budú súčinní a víta iniciatívu MK. „Verím, že Románsky palác bude zachránený a o dva roky budeme tu stáť opäť a výsledky budú pozitívne,“ dodal. Autorizovaný stavebný inžinier František Škvarka uviedol, že niektoré časti paláca sa rúcajú a pamiatka postupne eroduje v dôsledku poveternostných podmienok. „Prvá fáza bude zabezpečiť bezpečnosť samotnej konštrukcie aj ľudí, ktorí na tom budú robiť. Bude treba opraviť a vyplniť výdrevu, zabezpečiť klenby, ktoré sú najvzácnejšie, budú sa opravovať lokálne trhliny, domurovávať niektoré otvory a vypadnuté murivo,“ priblížil.