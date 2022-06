So zberom kuchynského odpadu začnú v auguste v Rači

Bratislava 30. júna (TASR) – So zberom kuchynského bioodpadu sa v Bratislave postupne od augusta začne aj v mestskej časti Rača. Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) by mala odvetrávacie kuchynské košíky a kompostovateľné vrecká distribuovať od 15. do 27. augusta. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke i sociálnej sieti.



V rodinných domoch pribudnú približne 20-litrové hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Vyvážané budú podľa harmonogramu dvakrát do týždňa od marca do konca novembra, následne jedenkrát týždenne od decembra do konca februára. Zber teda bude prebiehať po celý rok. Záhradný odpad bude vyvážaný od marca do novembra raz za dva týždne. V blízkosti bytových domov pribudnú 240 litrové nádoby na triedenie kuchynského odpadu.



"Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových a rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady," podotýka miestna samospráva.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Na jar sa tento rok pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín či Petržalka. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.olo.sk.



Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý tvorí 20 až 25 percent objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to 45 percent komunálneho odpadu. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne.