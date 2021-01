So zberom vianočných stromčekov v Bratislave začnú od štvrtka

Bratislava 6. januára (TASR) – V Bratislave začnú od štvrtka (7. 1.) zbierať vianočné stromčeky podľa harmonogramu a aj zo špeciálnych drevených ohrádok. Vyzbierané stromčeky materiálovo zhodnotia v kompostárni. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Cieľom nového systematického zberu a odvozu vianočných stromčekov je, aby boli zbierané organizovane, neznečisťovali verejné priestranstvá i zberné hniezda ako po minulé roky a nerozfúkaval ich vietor. "Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Obyvatelia rodinných domov zas budú môcť stromčeky ukladať na zberné hniezda triedeného zberu (mestské časti so zavedeným vrecovým zberom k nádobám na sklo)," uviedla Rajčanová. Bratislavčania môžu zároveň využiť aj zberný dvor mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Stromčeky sa podľa harmonogramu budú do 12. februára odvážať v pondelok zo Starého Mesta, v utorok z Ružinova, Podunajských Biskupíc a Vrakune, v stredu z Nového Mesta, Rače a Vajnôr, vo štvrtok z Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Devína, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice, v piatok z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec a Čunova.



V tomto roku zároveň hlavné mesto zaviedlo nový systém zberu vianočných stromčekov z približne 50 drevených ohrádok v Lamači a z 39 ohrádok v ostatných bratislavských mestských častiach. "Harmonogram zberu vianočných stromčekov z ohrádok bude rovnaký ako z ostatných obvyklých odvozných miest zmesového odpadu (bytové domy) a zberných hniezd (rodinné domy)," spresnila Rajčanová. Na webe hlavného mesta či OLO môže verejnosť nájsť aj odkaz na mapu, ktorá zobrazuje, kde v Bratislave sú ohrádky umiestnené.



Po 12. februári sa budú ojedinele nachádzajúce sa vianočné stromčeky v Bratislave energeticky zhodnocovať spolu so zmesovým odpadom.