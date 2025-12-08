Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
So zbraňou v ruke lúpil v novinovom stánku: Skončil v cele

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu.

Autor TASR
Topoľčany 8. decembra (TASR) - V novinovom stánku v Topoľčanoch lúpil so zbraňou v ruke neznámy muž. V sobotu 6. decembra večer vošiel do stánku so zakrytou tvárou a na predavačku namieril zbraň. Opakovane žiadal peniaze. Predavačka mu zo strachu dala z pokladne približne 270 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

V čase lúpeže vošla do stánku vedúca predajne, ktorá lúpežníka uchopila za bundu. Ten sa otočil, namieril jej zbraň pred tvár, udrel ju do čela, sotil a následne z miesta ušiel.

Policajti lúpežníka na základe popisu bezprostredne po čine vypátrali. Podozrivému 42-ročnému mužovi za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na obvodné oddelenie. Následne zistili, že muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu.

Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.

