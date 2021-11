So zimnou údržbou chodníkov v Handlovej môžu pomôcť aj obyvatelia

Handlová 2. novembra (TASR) - Obyvatelia Handlovej budú môcť opäť pomôcť pracovníkom pri vykonávaní zimnej údržby chodníkov na území mesta. Mestská spoločnosť Hater - Handlová je na zimnú sezónu pripravená, k dispozícii má i novú techniku.



"Zimná údržba bude v rovnakých intenciách ako po minulé roky. Keďže nikto z nás nevlastní pomyselnú guľu a nevieme predpovedať počasie, budeme pripravení rovnako. Už máme zásoby inertného materiálu, chemického materiálu. Podľa poveternostných podmienok budeme voliť aj zmes," načrtol pre TASR konateľ Hateru Vladimír Borák.



Pracovníci budú mať podľa neho k dispozícii i dva kusy novej techniky, malotraktor na odhŕňanie úzkych častí ciest a chodníkov a multifunkčné zariadenie, ktoré sa bude snažiť v čo najlepšej miere udržiavať cesty.



So zimnou údržbou chodníkov budú môcť opäť mestu pomôcť i obyvatelia. "Začali sme s tým minulý rok s jedným aktívnym dôchodcom. Musím ho pochváliť, aj spolupráca s naším dispečerom bola výborná. Tento rok sme zazmluvnili už ďalších dvoch pánov. V pláne je takýmto spôsobom adoptovať veľkú časť jedného sídliska," priblížil Borák s tým, že obyvatelia dostanú materiál i drobnú odmenu podľa metrov štvorcových, ktoré si zvolia podľa svojho zdravotného stavu a fyzickej kondície.



Pohyb techniky počas zimnej údržby budú môcť obyvatelia opäť sledovať. Umožní to zmluva so spoločnosťou, prostredníctvom ktorej budú Handlovčania i vidieť, či vozidlo pracuje a posypáva cesty.