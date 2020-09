Klientov so zvýšenou telesnou teplotou na púchovskú radnicu nepustia

Púchov 8. septembra (TASR) – Klienti Mestského úradu v Púchove s teplotou vyššou ako 37,5 stupňa Celzia sa do budovy radnice nedostanú. Na webovej stránke mesta o tom informovala primátorka Púchova Katarína Heneková.



„Pri vstupe do budovy mestského úradu sa meria telesná teplota návštevníka úradu bezkontaktným teplomerom. V prípade zistenia teploty prevyšujúcej 37,5 stupňa Celzia sa meranie zopakuje s krátkym časovým odstupom. V prípade opakovaného zistenia telesnej teploty prevyšujúcej 37,5 stupňa Celzia je možné odoprieť návštevníkovi vstup do budovy,“ uviedla primátorka.



Sprísnenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 zaviedla púchovská radnica 2. septembra, v priestoroch úradu platí povinnosť nosiť rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať bezpečné rozstupy počas čakania na vybavenie. Dôvodom zavedenia opatrení bol pozitívny test na nový koronavírus, ktorý mala zamestnankyňa úradu 30. augusta.