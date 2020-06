Sobota bola pre motorkárov tragická, dvaja zomreli, ďalší sa zranil

Banská Bystrica 8. júna (TASR) – Životy dvoch motorkárov blízko Zvolenskej Slatiny a vážne zranenia ďalšieho motocyklistu na horskom priechode Šturec si vyžiadala uplynulá sobota (6. 6.) na cestách v banskobystrickom regióne. Bližšie informácie o nehodách zverejnila krajská polícia v pondelok na sociálnej sieti.







"Dopravná nehoda, pri ktorej v sobotu vyhasli životy dvoch motocyklistov, sa stala na ceste I/16, neďaleko obce Zvolenská Slatina. K nehode došlo pravdepodobne tak, že 25-ročný vodič motocykla Triumph a 31-ročný vodič motocykla Suzuki, ktorí jazdili v smere jazdy od cesty R2 do Zvolena, sa plne nevenovali vedeniu motoriek, nesledovali situáciu v cestnej premávke a neprispôsobili rýchlosť okolnostiam, ktoré možno predvídať. Obaja narazili do osobného auta, ktoré odbočovalo do obce Slatinka," uviedla polícia.



Podľa nej vodič auta stál pri ľavom okraji jazdného pruhu, kde dával prednosť oprotiidúcim vozidlám a znamenie o zmene smeru jazdy.



"Následkom nárazu rozlomilo motocykel Triumph na dve časti, ktoré dopadli mimo cesty. Po náraze Suzuki stroj katapultoval ponad auto a dopadol mimo cesty. Obaja motorkári utrpeli pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli a 27-ročná spolujazdkyňa na Suzuki sa pri nehode ťažko zranila," dodali policajti s tým, že do vyšetrovania pribrali znalcov. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.



Viac šťastia mal v sobotu 23-ročný vodič motocykla Ducati z Dolného Kubína, ktorý popoludní prechádzal cez Šturec v smere z Banskej Bystrice na Martin. Neprispôsobil rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam.



"Počas prechádzania ľavotočivou zákrutou došlo ku kontaktu stupačky s cestou, v dôsledku čoho položil motorku na cestu a šmýkal sa po nej viac ako 20 metrov, kým nenarazil do zvodidiel. Utrpel viacero zlomenín, pre ktoré nemohol vykonať dychovú skúšku, preto mu odobrali krv," konštatovala polícia.