Sobota bude v kaštieli v Dolnej Krupej v znamení ruží

Dolná Krupá 3. júna (TASR) - Prvú júnovú sobotu ožíva kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave Dňom ruží. Výstavou kvetov vzdáva hold Ružovej grófke Márii Henriete Chotekovej pri príležitosti 160 rokov od jej narodenia. Uvádza to obec na svojom webe.



Podujatie, ktoré je súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad, organizuje Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, ktorého je kaštieľ súčasťou. V tomto roku však pre zásadnú rekonštrukciu tohto historického objektu pripravilo všetky aktivity v priľahlom parku. Deň ruží sa začne o 13.00 h a návštevníci budú môcť hlasovať za najkrajšiu ružu roka 2023 alebo zakúpiť si sadenice ruží. Súčasťou podujatia bude tiež krojovaný sprievod z kaštieľskeho parku do mauzólea rodiny Chotekovcov, vystúpenia speváckych skupín a folklórnych súborov, tradiční remeselníci i detské predstavenia a atrakcie.



Ružiarsku sezónu otvára v sobotu aj neďaleký areál Medolandie medovinárstva Apimed. To pripravilo komentované prehliadky rozária, ktoré je v súčasnosti najväčším na Slovensku a nachádza sa tu 2500 kusov vysadených ruží.



Grófka M. H. Choteková (1863 - 1946) bola svojho času najväčšia ružiarka v Európe, založila na rodinnom majetku v Dolnej Krupej rozsiahlu škôlku týchto kvetov. Bola uznávanou odborníčkou, prednášala na ružiarskych stretnutiach a výstavách, publikovala odborné články. V posledných rokoch sa združenie Korompa s viacerými spolupracujúcimi organizáciami snaží o oživenie spomienky na ňu.