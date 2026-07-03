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Sobotište má novú nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle
Nabíjacia stanica je umiestnená v blízkosti Nyáryovského kaštieľa, Múzea Samuela Jurkoviča a Panskej záhrady.
Autor TASR
Sobotište 3. júla (TASR) - Obec Sobotište v okrese Senica rozšírila služby pre cyklistov vybudovaním novej multifunkčnej nabíjacej stanice pre elektrobicykle, ktoré obsahuje aj poloautomatický defibrilátor. Nová infraštruktúra sa nachádza v centre obce pri významných turistických a kultúrnych lokalitách a jej cieľom je podporiť rozvoj cykloturistiky aj zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov. TASR to uviedol starosta obce Vladimír Jan Kružík.
„Aktuálne môžeme turistom ponúknuť nabíjaciu stanicu, kde si môžu nabiť svoj elektrobicykel, ale zároveň využiť aj servisné príslušenstvo alebo si napríklad nabiť telefón či iné zariadenie. A čo je dôležité, stanica obsahuje poloautomatický defibrilátor, to znamená, že v prípade nejakej krízovej situácie, keď je potrebné sa pokúsiť zachrániť ľudský život, je možné tento defibrilátor zo stanoviska vyzdvihnúť a použiť ho podľa pokynov,“ ozrejmil.
Nabíjacia stanica je umiestnená v blízkosti Nyáryovského kaštieľa, Múzea Samuela Jurkoviča a Panskej záhrady. Lokalitou zároveň prechádza značená cyklotrasa smerujúca na Senicu. Zariadenie umožňuje súčasné nabíjanie viacerých elektrobicyklov, poskytuje stojany pre štyri bicykle a je vybavené servisným stojanom s pumpou a základným náradím na drobné opravy. K dispozícii je aj bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov.
Projekt zahŕňal aj vytvorenie tlačenej brožúry s cykloturistickou mapou, online mapy turistických atrakcií a odporúčaných cyklotrás v prihraničnom regióne. Ide o súčasť cezhraničného projektu Za kultúrou na bicykli, ktorý Sobotište realizuje v partnerstve s českou obcou Vacenovice. Financuje ho Fond malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko. „Naša spolupráca trvá už viac rokov a aj v minulosti sme už realizovali iné projekty,“ doplnil.
„Aktuálne môžeme turistom ponúknuť nabíjaciu stanicu, kde si môžu nabiť svoj elektrobicykel, ale zároveň využiť aj servisné príslušenstvo alebo si napríklad nabiť telefón či iné zariadenie. A čo je dôležité, stanica obsahuje poloautomatický defibrilátor, to znamená, že v prípade nejakej krízovej situácie, keď je potrebné sa pokúsiť zachrániť ľudský život, je možné tento defibrilátor zo stanoviska vyzdvihnúť a použiť ho podľa pokynov,“ ozrejmil.
Nabíjacia stanica je umiestnená v blízkosti Nyáryovského kaštieľa, Múzea Samuela Jurkoviča a Panskej záhrady. Lokalitou zároveň prechádza značená cyklotrasa smerujúca na Senicu. Zariadenie umožňuje súčasné nabíjanie viacerých elektrobicyklov, poskytuje stojany pre štyri bicykle a je vybavené servisným stojanom s pumpou a základným náradím na drobné opravy. K dispozícii je aj bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov.
Projekt zahŕňal aj vytvorenie tlačenej brožúry s cykloturistickou mapou, online mapy turistických atrakcií a odporúčaných cyklotrás v prihraničnom regióne. Ide o súčasť cezhraničného projektu Za kultúrou na bicykli, ktorý Sobotište realizuje v partnerstve s českou obcou Vacenovice. Financuje ho Fond malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko. „Naša spolupráca trvá už viac rokov a aj v minulosti sme už realizovali iné projekty,“ doplnil.