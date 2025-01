Sobotište plánuje výstavbu splaškovej kanalizácie za 1,5 milióna eura

Sobotište 15. januára (TASR) - Obec Sobotište v okrese Senica plánuje výstavbu splaškovej kanalizácie za 1,5 milióna eur. Projekt bude financovaný z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom. Aktuálne nasleduje kontrola verejného obstarávania. TASR to uviedol starosta obce Vladimír Kružík.



"V túto chvíľu ide verejné obstarávanie na kontrolu na Environmentálny fond, kde len čo bude kontrola ukončená, bude možné začať s výstavbou prvej etapy kanalizácie. Pevne verím, že to bude ešte v priebehu tohto roku," priblížil Kružík.



Z dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s riešením odpadových vôd v obci gravitačnou splaškovou kanalizáciou a následným prečerpávaním do existujúcej verejnej kanalizácie v rekreačnej oblasti Kunov (mestská časť Senice), ktorá je odvedená do čistiarne odpadových vôd Senica. Zhotoviteľ vybuduje celkovo tri stoky.



Pre každú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa pozdĺž navrhovanej kanalizácie bude vybudovaná samostatná kanalizačná prípojka ukončená na hranici obecného pozemku. Projekt bude financovaný z dotácie poskytnutej obci Environmentálnym fondom a z vlastných finančných prostriedkov.



Do verejnej súťaže na zhotoviteľa sa prihlásilo deväť uchádzačov, piatich z nich však komisia vylúčila zo zákonných dôvodov. Ponúknuté časové intervaly výkonu prác zostávajúcich piatich uchádzačov boli v dĺžke trvania od desať do 130 dní. Súťaž vyhrala spoločnosť MMVH, ktorá ponúkla dodanie diela do desiatich dní a cenu za vykonanie diela vo výške 1.499.992,69 eura s DPH. Predpokladaná hodnota diela bola podľa zverejnených podmienok 1.693.815,66 eura s DPH.