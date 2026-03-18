Streda 18. marec 2026
Sobotište plánuje výstavbu splaškovej kanalizácie za 1,5 milióna

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Sobotište 18. marca (TASR) - Obec Sobotište v okrese Senica plánuje výstavbu prvej etapy gravitačnej splaškovej kanalizácie za takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Projekt zahŕňa výstavbu viacerých kanalizačných stok s celkovou dĺžkou viac ako 1,25 kilometra, ako aj vybudovanie 60 kanalizačných prípojok ukončených na hranici verejných alebo obecných pozemkov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 1.496.164,09 eura bez DPH. Projekt nebude financovaný z fondov Európskej únie. Realizácia projektu má prispieť k zlepšeniu odvádzania a čistenia odpadových vôd v obci a k zvýšeniu environmentálneho štandardu územia.
