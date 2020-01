Sobotná prechádzka Trenčínom bude o liečení a nemocniciach

Trenčín 31. januára (TASR) – Liečenie a nemocnice v minulosti budú hlavnou témou sobotnej (1. 2.) prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, kedy vznikol mestský špitál v Trenčíne, prečo sa chorí spočiatku vyhýbali hospitalizácií v župnej nemocnici i to, čo údajne pomáhalo pri cholere.



„Človek od začiatku svojej existencie trpel rozličnými chorobami, ktoré skracovali jeho život. V stredoveku sa liečením zaoberali rehoľníci, neskôr študovaní lekári. Zdravotnícke služby poskytovali aj felčiari, kúpeľníci, kováči a ľudoví liečitelia. Na liečenie sa najčastejšie používali liečivé rastliny vo forme obkladov, odvarov, ale aj súčasť mastí a olejov,“ uviedla hovorkyňa.



Sobotná prechádzka mestom so sprievodcom sa začne o 16.00 hod. pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne.