Sobotná prechádzka Trenčínom bude o stravovaní v minulosti

Ľudia, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Trenčín 2. januára (TASR) - Cyklus sobotných prechádzok Trenčínom so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude pokračovať už počas prvej tohtoročnej soboty (3. 1.). Jej témou bude stravovanie v minulosti. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Strava v minulosti bola jednoduchá a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu surovín si naši predkovia dopestovali sami a dopĺňali zberom z okolitej prírody. Mnohé dávne jedlá v upravenej podobe pretrvávajú do súčasnosti a ani dnes nestrácajú na svojej obľúbenosti,“ uviedla hovorkyňa.

Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia aj to, ako sa konzumovala kaša a čo symbolizovala, kedy sa stal chlieb každodennou potravinou a čo je potrebné na prípravu ščepkovej omáčky.

Sobotná prechádzka mestom sa začne od 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí, odkiaľ sa účastníci presunú do sobášnej siene trenčianskej radnice. Bude trvať asi 90 minút a je bezbariérová.
