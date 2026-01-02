< sekcia Regióny
Sobotná prechádzka Trenčínom bude o stravovaní v minulosti
Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia aj to, ako sa konzumovala kaša a čo symbolizovala, kedy sa stal chlieb každodennou potravinou a čo je potrebné na prípravu ščepkovej omáčky.
TASR
Trenčín 2. januára (TASR) - Cyklus sobotných prechádzok Trenčínom so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude pokračovať už počas prvej tohtoročnej soboty (3. 1.). Jej témou bude stravovanie v minulosti. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Strava v minulosti bola jednoduchá a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu surovín si naši predkovia dopestovali sami a dopĺňali zberom z okolitej prírody. Mnohé dávne jedlá v upravenej podobe pretrvávajú do súčasnosti a ani dnes nestrácajú na svojej obľúbenosti,“ uviedla hovorkyňa.
Sobotná prechádzka mestom sa začne od 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí, odkiaľ sa účastníci presunú do sobášnej siene trenčianskej radnice. Bude trvať asi 90 minút a je bezbariérová.
