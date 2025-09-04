< sekcia Regióny
Sobotná prechádzka Trenčínom bude pokračovaním rozprávania o cintoríne
Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako bývali kedysi zdobené náhrobníky, kde je hrob zakladateľa pediatrie na Slovensku, ale i to, kto žil až v troch storočiach.
Autor TASR
Trenčín 4. septembra (TASR) - Sobotná (6. 9.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou bude pokračovaním rozprávania o trenčianskom cintoríne. Jej témou bude Večný spánok pod Juhom II. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Pôjde o pokračovanie rozprávania o cintoríne, na ktorom sa pochováva od konca 19. storočia bez ohľadu na spoločenské postavenie či vierovyznanie. Okrem miestnych obyvateľov tu posledný odpočinok našli zahraniční pracovníci tovární, členovia rehoľných rádov aj vojaci,“ informovala hovorkyňa.
Prechádzka, ktorú organizuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín, sa začne o 16.00 h pri vstupe na cintorín pod sídliskom Juh. Trvať bude asi 90 minút a nie je bezbariérová.
