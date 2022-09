Sobotná Prechádzka Trenčínom so sprievodcom bude o histórii školstva

Trenčín 3. septembra (TASR) – História školstva v Trenčíne bude témou pravidelnej sobotnej Prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Povinnú školskú dochádzku na našom území zaviedla panovníčka Mária Terézia. V triviálnych školách sa deti učili najmä čítať, písať a počítať. Neskôr pribúdali ďalšie predmety a školská dochádzka sa predlžovala," uviedla hovorkyňa.



Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, ako sa kedysi chodilo do školy, čo znamenalo, že sa školy stali koedukačnými, akým témam sa venoval predmet prírodospyt či čo museli robiť učitelia po vzniku Československa.



Prechádzka mestom so sprievodcom sa začne o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí.