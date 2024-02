Sobotná prechádzka Trenčínom so sprievodcom bude o významných lekároch

Trenčín 2. februára (TASR) - Sobotná (3. 2.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom bude o výnimočných lekároch z Trenčína. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"S Trenčínom sú spojení viacerí významní lekári a lekárky. Jednou z nich bola rádiologička a onkologička Eva Siracká, ktorá založila Ligu proti rakovine. Viliam Izakovič bol zakladateľom slovenskej klinickej genetiky a Ivan Engler je držiteľom kolektívnej Nobelovej ceny za mier," uviedla hovorkyňa.



Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, prečo sú práve slovenskí skauti zapojení do celonárodnej zbierky Deň narcisov, prečo sa Eva Siracká začiatkom 50. rokov zamestnala v okresnej nemocnici v Trstenej a nie v Onkologickom ústave v Bratislave či prečo trávil Ivan Engler prázdniny čapovaním piva v Trenčíne.



Prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom sa začne v sobotu o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí.