Sobotná prehliadka Trenčína so sprievodcom bude o akčných kňazoch

Trenčín 3. marca (TASR) – Sobotná (4. 3.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom bude o trenčianskych akčných kňazoch, akými boli Ľudovít Stárek, Ján Zeman či Jozef Branecký. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Mnohí kňazi sa okrem náboženských povinností aktívne podieľali na spoločenskom a kultúrnom dianí a svojou činnosťou menili aj vzhľad mesta. Znovuobjaviteľ rímskeho nápisu Ľudovít Stárek začal so zalesňovaním Breziny. Ján Zeman, predseda Vlastivednej spoločnosti Karola Brančíka, bol poslancom národného zhromaždenia. Stredoškolský profesor Jozef Branecký vo svojich dielach približoval miestnu históriu," uviedla hovorkyňa.



Účastníci prehliadky sa podľa nej dozvedia, ako Stárek prispel k úspechu finančnej zbierky na obnovu Skalky, za čo dostal vyznamenanie Zeman, ale i prečo mestská rada odmietla rekonštrukciu vežových kostolných hodín.



Prehliadka mestom so sprievodcom odštartuje v sobotu o 16.00 h pred Kultúrno-informačným centrom v Trenčíne.