Sobotňajší Knižný jarmok v B. Bystrici dá knihám druhú šancu

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Už po piatykrát sa v Banskej Bystrici uskutoční Knižný jarmok, ktorý dá knihám druhú šancu a zároveň pomôže deťom zo znevýhodnených rodín. V Národnom dome si v sobotu 3. mája od 9.00 do 19.00 h návštevníci budú môcť vybrať z viac ako 10.000 knižných titulov a spoločenských hier. TASR o tom informovala Andrea Šulajová z banskobystrickej Nadácie Eriky Karovej, ktorá akciu organizuje.



„Mnohí z nás máme doma knihy a spoločenské hry, na ktoré nám padá prach, no stále môžu potešiť iných. Cieľom Knižného jarmoku je ponúknuť týmto knihám druhý život. Darované tituly a hry budú v ponuke za symbolický príspevok a výťažok z podujatia poputuje na podporu letného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ uviedla Šulajová.



Do projektu sa v tomto roku zapojilo osem základných a päť stredných škôl z Banskej Bystrice, ktoré zorganizovali školské zbierky kníh a hier. Viac ako 30 dobrovoľníkov pomáhalo s nosením, triedením a logistikou.



„Za uplynulé štyri roky sa podarilo spoločne vyzbierať a prerozdeliť prostriedky tam, kde to bolo najviac potrebné. Pomohli a podporili sme ľudí s autizmom, detské onkologické oddelenie, deti v ťažkých životných situáciách, zdravotne znevýhodnené a pred Vianocami i deti z detských domovov,“ dodala Šulajová.