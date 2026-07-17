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Sobotné podujatia si v centre Bratislavy vyžiadajú dopravné obmedzenia
Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - V Bratislave sa v sobotu (18. 7.) budú konať dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na Námestí slobody bude Dúhový Pride, na Jakubovom námestí Národný pochod Hrdí na rodinu. Súčasťou oboch podujatí bude sprievod. Na bezpečnosť i poriadok bude dohliadať mestská i štátna polícia. Informujú o tom na sociálnej sieti.
„Počas sprievodu môže na viacerých miestach v centre dôjsť ku krátkodobým dopravným obmedzeniam,“ konštatuje mestská polícia (MsP). Vodičov žiada, aby sa podľa možností tejto oblasti v sobotu popoludní vyhli a využili alternatívne trasy. Dopravné obmedzenia sa budú týkať najmä Námestia slobody, Hodžovho námestia, Palisád a Kollárovho námestia či ďalších ulíc v centre mesta. O trpezlivosť a ohľaduplnosť prosí aj cestujúcich v MHD.
Účastníkov festivalu zasa žiada, aby rešpektovali pokyny organizátorov a policajných hliadok. Odporúča im nenosiť na festival predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných, teda napríklad sklenené fľaše, pyrotechniku, nože, kovové tyče či iné nebezpečné predmety.
So zvýšeným pohybom osôb bude treba v sobotu popoludní počítať aj na Jakubovom námestí. Dopravné obmedzenia sa okrem tohto námestia dotknú aj Dunajskej ulice, Klemensovej a Karadžičovej, Ulice 29. augusta a Dostojevského radu.
Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť.
„Počas sprievodu môže na viacerých miestach v centre dôjsť ku krátkodobým dopravným obmedzeniam,“ konštatuje mestská polícia (MsP). Vodičov žiada, aby sa podľa možností tejto oblasti v sobotu popoludní vyhli a využili alternatívne trasy. Dopravné obmedzenia sa budú týkať najmä Námestia slobody, Hodžovho námestia, Palisád a Kollárovho námestia či ďalších ulíc v centre mesta. O trpezlivosť a ohľaduplnosť prosí aj cestujúcich v MHD.
Účastníkov festivalu zasa žiada, aby rešpektovali pokyny organizátorov a policajných hliadok. Odporúča im nenosiť na festival predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných, teda napríklad sklenené fľaše, pyrotechniku, nože, kovové tyče či iné nebezpečné predmety.
So zvýšeným pohybom osôb bude treba v sobotu popoludní počítať aj na Jakubovom námestí. Dopravné obmedzenia sa okrem tohto námestia dotknú aj Dunajskej ulice, Klemensovej a Karadžičovej, Ulice 29. augusta a Dostojevského radu.
Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť.