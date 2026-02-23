< sekcia Regióny
Sobotné zemetrasenie poškodilo 350-ročný katolícky kostol v obci Báč
Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Báč 23. februára (TASR) - Zemetrasenie, ktoré zasiahlo v sobotu (21. 2.) západné Slovensko, poškodilo 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč v okrese Dunajská Streda. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Tlačová kancelária (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala na svojom webe. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay pre TASR uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.
„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organu, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.
Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.
Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organu, a odstránení následkov otrasov sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.
„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organu, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.
Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.
Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organu, a odstránení následkov otrasov sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.