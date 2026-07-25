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Sobotný Archi-run priblížil nepoznané aspekty architektúry
Účastníci bežali približne 8,5 kilometra.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - V Bratislave sa v sobotu konal prvý ročník architektonického behu Archi-run. Priblížil nepoznané aspekty bratislavskej architektúry, bežci sa v rámci neho dostali aj na miesta, ktoré verejnosti nie sú bežne prístupné. Informovalo o tom Centrum architektúry a mestského plánovania TU-BA na webe.
Účastníci bežali približne 8,5 kilometra. Štartovali a končili na Komenského námestí. Počas zážitkovej trasy si prešli päť zastávok. Dostali sa napríklad na strechu The Mill a Zwirn Office a nahliadli do zákulisia Novej tržnice. V Bratislavskom bábkovom divadle zase mohli vidieť, ako sa dá do historickej budovy vložiť nová budova. V TU-BA ich čakala výstava.
Po absolvovaní trasy bežci dostali účastnícku medailu. Podujatie organizovali osoh, občianske združenie - Piatkovica v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a TU-BA.
Účastníci bežali približne 8,5 kilometra. Štartovali a končili na Komenského námestí. Počas zážitkovej trasy si prešli päť zastávok. Dostali sa napríklad na strechu The Mill a Zwirn Office a nahliadli do zákulisia Novej tržnice. V Bratislavskom bábkovom divadle zase mohli vidieť, ako sa dá do historickej budovy vložiť nová budova. V TU-BA ich čakala výstava.
Po absolvovaní trasy bežci dostali účastnícku medailu. Podujatie organizovali osoh, občianske združenie - Piatkovica v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a TU-BA.