Sobotný futbalový zápas v Bratislave si vyžiada bezpečnostné opatrenie
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Sobotný (28. 2.) futbalový zápas medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava so začiatkom o 15.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bol vyhodnotený ako rizikový. Vyžiada si bezpečnostné opatrenie. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov upozornila na dopravné obmedzenia.
Policajti budú v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. „V súvislosti s týmto, ako aj ostatnými podujatiami v rámci tretieho bratislavského okresu upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova,“ doplnila polícia. Vodičom odporučila, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli.
Bratislavská mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti upozornila aj na možné dopravné obmedzenia na ulici Kalinčiakova. Zároveň informovala, že pre futbalový zápas nebude na ulicu Viktora Tegelhoffa v čase od 13.30 h do 15.30 h a od 17.30 h do 18.30 h umožnený vstup ani peším. Ako podotkla, po 13.00 h bude uzatvorené zo strany Viktora Tegelhoffa aj detské ihrisko Nová doba.
Fanúšikom odporučila dopraviť sa na štadión mestskou hromadnou dopravou. Ak sa predsa len rozhodnú ísť autom, radí neparkovať v blízkosti štadióna, ale radšej v širšom okolí.
MsP zároveň poukázala na to, že má dianie v hlavnom meste pod neustálym dohľadom mestského kamerového systému. Priaznivcov oboch futbalových klubov vyzvala na slušnosť, dôstojné správanie a vyhnutie sa prejavom agresie či nešportovým gestám.
