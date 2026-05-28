Sobotný koncert Iron Maiden si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia
S prípravou tzv. fanzóny sa začne už vo štvrtok, od piatka tak bude uzatvorené aj námestie.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden, ktorý sa má konať v sobotu (30. 5.) na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. S niektorými treba počítať už od piatka (29. 5.). Informujú o tom hlavné mesto na sociálnej sieti i mestská časť Nové Mesto na svojom webe.
„Organizácia podujatia si vyžiada viaceré dopravné, prevádzkové a bezpečnostné obmedzenia v okolí štadióna a v priestoroch komplexu,“ podotýka samospráva s tým, že na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať i štátna a mestská polícia.
Už v piatok bude neprejazdná Kalinčiakova ulica, a to v časti medzi tunelmi T1 a T2. Následne v sobotu bude úplne neprejazdná až do približne 23.00 h. V tento deň bude tiež pre autá uzatvorená ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke, a to od 12.00 h. „Rezidenti budú mať na ulicu prístup a možnosť zaparkovať, ulica bude riadená políciou,“ podotýka samospráva.
S prípravou tzv. fanzóny sa začne už vo štvrtok, od piatka tak bude uzatvorené aj námestie. Umožnený bude len kontrolovaný prístup pre prevádzky. V sobotu bude námestie úplne uzavreté.
Samospráva tiež upozorňuje na to, že ulica Príkopová pred štadiónom bude neprejazdná. VIP vstup na koncert bude od Kalinčiakovej ulice.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) avizuje zavedenie posilovej dopravy na odvoz fanúšikov z okolia štadióna. Na autobusovej linke 98 budú zároveň počas celého dňa premávať vysokokapacitné 18-metrové autobusy.
Na sobotnom koncerte sa očakáva účasť takmer 30.000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax. Na prípravách sa podieľajú pracovníci z viacerých krajín, potrebnú infraštruktúru privezie asi 50 kamiónov.
