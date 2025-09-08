Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Regióny

POŽIAR AUTA V PETRŽALKE: V ohrození bol majetok v hodnote 50.000 eur

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Ako HaZZ doplnil, majiteľom vozidiel vznikla škoda predbežne vyčíslená na 6700 eur. Hasiči zásahom uchránili majetok v hodnote 50.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Sobotný (6. 9.) nočný požiar auta v bratislavskej mestskej časti Petržalka pravdepodobne spôsobila neznáma osoba manipuláciou s otvoreným ohňom. Sálavým teplom boli pri požiari zasiahnuté aj ďalšie dve vozidlá. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ uviedol zbor.

Ako HaZZ doplnil, majiteľom vozidiel vznikla škoda predbežne vyčíslená na 6700 eur. Hasiči zásahom uchránili majetok v hodnote 50.000 eur. Pri požiari sa podľa nich nikto nezranil.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

OBRAZOM: Takto sme pozorovali zatmenie Mesiaca