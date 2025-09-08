< sekcia Regióny
POŽIAR AUTA V PETRŽALKE: V ohrození bol majetok v hodnote 50.000 eur
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Sobotný (6. 9.) nočný požiar auta v bratislavskej mestskej časti Petržalka pravdepodobne spôsobila neznáma osoba manipuláciou s otvoreným ohňom. Sálavým teplom boli pri požiari zasiahnuté aj ďalšie dve vozidlá. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum termokamerou,“ uviedol zbor.
Ako HaZZ doplnil, majiteľom vozidiel vznikla škoda predbežne vyčíslená na 6700 eur. Hasiči zásahom uchránili majetok v hodnote 50.000 eur. Pri požiari sa podľa nich nikto nezranil.
