Sobotný večer v Trnavskom kraji sa niesol v duchu tuningových zrazov
Polícia vyčlenila do opatrení v Trnave, Dunajskej Strede a Šamoríne policajtov dopravnej aj poriadkovej polície.
Autor TASR
Trnava 20. apríla (TASR) - Policajti v sobotu (18. 4.) večer dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky v súvislosti hneď s tromi zrazmi „tuningových“ vozidiel. Polícia vyčlenila do opatrení v Trnave, Dunajskej Strede a Šamoríne policajtov dopravnej aj poriadkovej polície. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Policajti uložili počas týchto akcií deväť blokových pokút za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ priblížila polícia.
