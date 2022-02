Soboty v Horehronskom múzeu patria tajuplným bytostiam a jari

Brezno 19. februára (TASR) – Tajuplné bytosti v podobe figurín, poverové rozprávania či pútavú inštaláciu z etnografického fondu doplnenú svetelnou a audio technikou nájdu návštevníci Horehronského múzea v Brezne aj počas jarných mesiacov. Zážitkové podujatie Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí odštartovalo v sobotu a potrvá do 26. marca. Celkovo je pre verejnosť pripravených dvanásť termínov počas sobôt.



Nové zážitkové podujatie, ktoré Horehronské múzeum po prvýkrát uviedlo koncom októbra minulého roku, slávilo napriek prísnym pandemickým opatreniam úspech. Tajuplné bytosti tak opäť ožívajú, tentokrát s výkladom spojeným s jarným zvykoslovím. Prvé spustenie sa orientovalo na predvianočný čas.



Podľa etnografky Denisy Čiefovej hoci sa jarné obdobie spája najmä s dlho očakávaným prebúdzaním a aj so začatím hospodárskeho roka, kým sa tak dialo, mali nepriaznivé sily predsa len dosť príležitostí na obmedzenie rodiacej sa prosperity.



„V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok pastieri trúbením vyháňali zlých duchov. Podľa predstáv hluk vyháňal zlé sily, preto bolo povinnosťou dedinských pastierov po západe slnka a okolo polnoci práskať bičmi, trúbiť, búchať a robiť odstrašujúci hluk. Ďalšia rozšírená predstava bola, že v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzajú strigy na určitých miestach, kde tancujú alebo sa kúpu tak zaujato, že nezbadajú ani človeka, ktorý sa k nim priblíži. Človek, ktorý ich spozná, musí byť ticho, keby sa prezradil, mohli by ho zmrzačiť až zabiť," uviedla Čiefová v súvislosti s dávnymi veľkonočnými poverami.



Podujatie múzeum pripravilo v spolupráci s oddelením kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie. Projekt Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí je realizovaný vďaka finančnej podpore BBSK, z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia a prispelo i mesto Brezno.