Sobrance chcú vybudovať novú materskú školu, slúžiť má minorite

Sobrance 19. februára (TASR) – Aby mohlo mesto Sobrance naplniť požiadavku povinnej predškolskej dochádzky, poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí (13. 2.) odobrili zámer mesta zapojiť sa do aktuálnej výzvy ministerstva vnútra. Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Pavol Džurina, nová materská škola (MŠ), prioritne určená pre rómsku komunitu, má mať kapacitu minimálne 60, maximálne 75 miest.



"K realizácii výstavby novej materskej škôlky pristupujeme z dôvodu, že od roku 2021 sa začína povinná predškolská dochádzka. Žiaľbohu, štát prijal legislatívu, ale riešenie celého tohto problému je na bedrách samosprávy. Čiže je našou povinnosťou, aby sme zabezpečili priestory a vybavenie pre tých, ktorých sa to bude týkať," povedal Džurina s tým, že na základe evidencie obyvateľstva by malo do procesu povinnej predškolskej výchovy nastúpiť od budúceho roka 47 žiakov z rómskej komunity.



"My už teraz máme našu MŠ sídliacu v dvoch priestoroch obsadenú na 100 percent," doplnil s tým, že mesto aj v súčasnosti eviduje žiadosti od rodičov, ktoré nedokáže uspokojiť samospráva ani súkromné predškolské zariadenie.



V prípade, že bude sobranská samospráva so svojou žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov vo výzve úspešná, bude spolufinancovanie predstavovať päť percent z celkových oprávnených nákladov. Ako Džurina doplnil, v rámci dotácie by mesto zrealizovalo samotnú výstavbu MŠ a tiež zabezpečilo jej zariadenie. Keďže zriadenie kuchyne nie je súčasťou oprávnených výdavkov, mesto má v pláne zabezpečiť predškolákom stravovanie prostredníctvom jednej zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.