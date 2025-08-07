< sekcia Regióny
Sobrance majú zdravotnícke pomôcky na zapožičanie pre ľudí z okresu
Medzi dostupné pomôcky patria elektrické polohovateľné postele, invalidné vozíky či pojazdné chodúľky.
Autor TASR
Sobrance 7. augusta (TASR) - Mesto Sobrance spustilo novú formu pomoci pre obyvateľov okresu, ktorí sú odkázaní na opateru inej osoby. Samospráva získala zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky na dočasné zapožičanie. TASR o tom informovala špecialistka pre verejné vzťahy mestského úradu Lenka Ondilová.
Medzi dostupné pomôcky patria elektrické polohovateľné postele, invalidné vozíky či pojazdné chodúľky. Sú určené predovšetkým pre seniorov, osoby so zníženou mobilitou a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. „Ide o konkrétnu a praktickú pomoc tým, ktorí sa bez nej v každodennom živote nezaobídu. Pomôcky môžu výrazne uľahčiť starostlivosť o blízkeho v domácom prostredí. Naším cieľom je, aby každý, kto ich potrebuje, mal k nim jednoduchý prístup,“ uviedol primátor Ján Sklár.
Záujemcovia sa môžu obrátiť na Mestský úrad Sobrance, kde získajú podrobné informácie a pomoc pri výbere vhodnej pomôcky. Projekt sa realizuje s podporou Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
