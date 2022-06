Novú škôlku Sobrance zatiaľ stavať nebudú, dotácia by nepostačovala

Sobrance 16. júna (TASR) – Novú materskú školu (MŠ), ktorou sa mal zlepšiť prístup detí z marginalizovanej rómskej komunity (MRK) k predškolskému vzdelávaniu, v Sobranciach zatiaľ nepostavia. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v utorok (14. 6.) rozhodlo o vrátení nenávratnej finančnej dotácie rezortu vnútra. Dôvodom je nárast cien stavebných materiálov. Ako tiež pre TASR uviedol primátor Pavol Džurina, poslanci zároveň upravili podmienky na poskytovanie príspevku na stravu pre seniorov, odobrili volebné obvody i počet poslancov a schválili tiež záujem mesta o podanie žiadostí o poskytnutie dotácií na viacero projektov.



"Od zámeru využiť dotáciu vo výške približne 700.000 eur na výstavbu MŠ ustupujeme, lebo došlo k zvýšeniu cien stavebných materiálov, pre nás by to znamenalo zvýšenie okolo 100.000 eur i viac, lebo sme tam mali i neoprávnené náklady. Rozhodli sme sa od tejto zmluvy odstúpiť, ale myšlienky postaviť novú MŠ sa nevzdávame," povedal Džurina s tým, že mesto je pripravené uchádzať sa o financie na tento účel v budúcich výzvach ministerstva vnútra alebo plánu obnovy. Kapacity v jestvujúcich MŠ sa podľa primátorových slov vlani podarilo zvýšiť na postačujúcu úroveň.



Za jeden z najdôležitejších bodov posledného rokovania MsZ považuje Džurina zmenu smernice na poskytovanie dotácie na stravu pre seniorov. "Vyšli sme v ústrety našim seniorom, ktorí sa úpravy dožadovali. Zvýšili sme hornú hranicu dôchodku na priznanie nároku na príspevok na stravovanie o sumu, o ktorú boli dôchodky valorizované od roku 2015," ozrejmil s tým, že do všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zároveň doplnili klauzulu o každoročnej úprave stanovenej hranice v závislosti od valorizácie starobných dôchodkov. Ako primátor doplnil, nasledujúce mesiace bude samospráva medzi dotknutými seniormi zisťovať záujem o poskytnutie príspevku na stravu, aby následne vedela z mestského rozpočtu opatrením prispôsobiť výšku sumy alokovanej na tento účel. Upravené VZN má platnosť od októbra.



Volebné obvody i počet poslancov zostávajú v Sobranciach na jesenné komunálne voľby bez zmeny, v meste budú štyri volebné obvody, obyvatelia zvolia i tentoraz 13 poslancov.



Poslanci tiež odobrili záujem mesta uchádzať sa o nenávratné finančné príspevky na revitalizáciu vnútrobloku na Námestí slobody či na dobudovanie cestnej infraštruktúry v lokalitách s MRK. Mesto sa bude snažiť aj o refinancovanie projektu zateplenia domu smútku v rámci aktuálnej výzvy Envirofondu.