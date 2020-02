Poslanci podporili zriadenie špeciálnej materskej školy v Sobrancoch

Sobrance 13. februára (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva v Sobranciach na svojom štvrtkovom rokovaní schválili zámer zriadiť v meste súkromnú špeciálnu materskú školu (MŠ) pre deti s mentálnymi poruchami. Ako sa pre TASR vyjadril psychopéd Pavol Čičvák, ktorý stojí za projektom, jediné zariadenie svojho druhu v Sobranskom okrese by rád otvoril už v septembri 2020.



"Zistili sme, že v Sobranciach ani v okrese nie je špeciálna materská škola," uviedol Čičvák s tým, že plánované predškolské zariadenie bude určené pre deti s mentálnym postihnutím, poruchami komunikačných schopností, deti s autizmom a ostatnými pervazívnymi poruchami. Ako pre TASR potvrdil aj primátor mesta Pavol Džurina, deti s mentálnymi poruchami z mesta a okolia musia ich rodičia umiestňovať do podobných zariadení v Michalovciach alebo Klokočove. "Takáto MŠ nám tu v meste chýbala. Máme postihnuté deti aj v Sobranciach a nedokážeme im poskytnúť vhodné umiestnenie v našich materských škôlkach," uviedol s tým, že víta i Čičvákov zámer vytvoriť v novom zariadení 13 pracovných miest.



Nové súkromné zariadenie Lipka s kapacitou 20 miest by malo sídliť v rodinnom dome na Novej ulici. Čičvák v ňom okrem dvoch tried chce zriadiť aj centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.