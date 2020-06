Prebytok rozpočtu Sobraniec má nahradiť výpadok podielových daní

Sobrance 25. júna (TASR) – Mesto Sobrance hospodárilo v roku 2019 s prebytkom. Sumu 153 376 eur, ktorá predstavuje prebytok po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, chce samospráva použiť na čiastočné krytie výpadku podielových daní spôsobenom pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Pavol Džurina.



„Výhľady na výpadok podielových daní sú rôzne. Zatiaľ to vyzerá približne na sedem percent z celkových podielových daní, ktoré dostávame," priblížil s tým, že finančnú pomoc v prípade potreby očakáva aj od štátu.



Úsporné opatrenia, ktoré mesto zatiaľ zaviedlo, spočívajú v obmedzení a skrátení dotácií a neorganizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. „Obmedzili sme tiež investičné akcie, ktoré boli z vlastného rozpočtu," doplnil Džurina.



Mesto tak bude v roku 2020 realizovať predovšetkým projekty, na ktoré získalo dotácie. Sú medzi nimi modernizácia a výstavba dvoch denných centier pre seniorov, výstavba materskej školy či ukončenie projektu komunitného centra.



„Jeho výstavbu pomaly ukončujeme, práce dotované z eurofondov a úradu vlády budú ukončené do konca augusta," vysvetlil s tým, že v konečnej fáze výstavby má pri zariadení vzniknúť prístupová cesta a parkovisko. Svojim účelom by malo slúžiť do konca roka.



Aktuálne realizovaným projektom, ktorého rozpočtové náklady mala samospráva pripravené už v minulom roku, je zlepšenie infraštruktúry mestského kúpaliska.



„Po tom, ako sme v minulom roku za 130 000 eur zmodernizovali jeho zázemie, realizujeme teraz výstavbu ihriska na plážový volejbal. Kúpalisko má vysokú návštevnosť, tak veríme, že táto investícia ho ešte viac zatraktívni," uzavrel Džurina s tým, že mesto chce na miestnom kúpalisku v spolupráci so Slovenskou volejbalovou federáciou zorganizovať v auguste už aj turnaj.