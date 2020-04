Sobrance prídu o štvrtinu podielových daní, pre núdznych zriadi účet

Sobrance 1. apríla (TASR) – Mesto Sobrance príde vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom o štvrtinu podielových daní. Ako sa pre TASR vyjadril primátor mesta Pavol Džurina, všetky mestské organizácie sa preto pripravujú na krízový režim. Aj napriek tomu chce samospráva zriadiť bankový účet na pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v hmotnej núdzi.



"Dostali sme výhľad vývoja podielových daní, čísla sú hrozivé. Pokiaľ nám štát nepomôže, mesto to nebude môcť zvládnuť. Ide o výpadok viac ako jednej štvrtiny podielových daní," povedal Džurina s tým, že samospráva preto obmedzí svoje výdavky len na nevyhnutne nutné. Mesto samo už podniklo kroky na zníženie výdavkov mestského úradu, a to najmä v mzdovej oblasti. Keďže plat primátora môže upraviť len mestské zastupiteľstvo, Džurina informoval o tom, že hodnotou prevyšujúcou sumu jeho základného platu bude pravidelne prispievať na zmiernenie ekonomických dosahov súvisiacich s aktuálnou mimoriadnou situáciou. "Uvažujeme, aby sme zriadili zvláštny účet, na ktorý budú môcť prispievať aj občania mesta, aby sme pomohli tým rodinám, na ktoré bude mať táto mimoriadna situácia v štáte okolo nového koronavírusu ťažký dosah," doplnil s tým, že o tom, kam budú prostriedky z účtu smerovať, bude rozhodovať komisia, ktorú mesto v tejto súvislosti zriadi.



Samospráva tiež pristúpila k opatreniam smerujúcim k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu. Ešte počas minulého víkendu (28. - 29. 3.) doručili príslušníci mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby ochranné rúška do každej rómskej rodiny vo všetkých troch miestnych osadách, v utorok 31. marca za pomoci dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža ukončili distribúciu rúšok seniorom nad 65 rokov. Spolu ich tak samospráva rozdala takmer 1250. Ako Džurina doplnil, vo štvrtok začínajú technické služby mesta s dezinfekciou kontajnerov na tuhý komunálny odpad, lavičiek v mestských parkoch a autobusových zastávok. Toto hygienické opatrenie budú realizovať každý druhý deň.