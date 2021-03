Sobrance rozdajú seniorom nad 65 rokov respirátory aj vitamíny

Sobrance 24. marca (TASR) – V snahe ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov v čase pandémie nového koronavírusu pripravila samospráva mesta Sobrance pre seniorov nad 65 rokov "ochranné" balíčky. Respirátory a vitamíny budú medzi nich distribuovať zamestnanci mestského úradu. Pre TASR to potvrdil primátor Pavol Džurina.



"V každom balíčku je päť kusov respirátorov FFP2, a tiež výživový doplnok s obsahom betaglukánu a vitamínov C a D3. Aspoň týmto spôsobom chceme našich seniorov ochrániť pred ochorením," uviedol s tým, že na 930 takýchto balíčkov minula samospráva približne 7000 eur. Do domácností by mali byť rozdistribuované do konca tohto týždňa.



Podľa primátora sa epidemiologická situácia v rámci mesta zlepšuje. "Kým pred štyrmi týždňami sme v našom odbernom mieste zaznamenali pri 500 otestovaných počas víkendu aj osem pozitívnych, uplynulý týždeň to už bol len jeden, aj to nešlo o obyvateľa mesta," priblížil. Ako dodal, samospráva aktuálne zriadila svoje druhé odberné miesto na antigénové testovanie na Michalovskej ulici, v lokalite s prevahou marginalizovanej rómskej komunity. Otvoriť ho plánujú v sobotu (27. 3.). Samospráva chce svoje odberové miesto v Základnej škole na Komenského ulici 12 otvoriť aj počas veľkonočnej soboty, a to v čase od 8.00 do 21.00 h. Registrácia potrebná nie je.