Sobranecké kúpele ožijú v nedeľu Furmanskými pretekmi
Podujatie je podľa KRT oslavou remeselnej zručnosti a poctivej práce koní.
Autor TASR
Sobrance 17. augusta (TASR) - Sobranecké kúpele ožijú v nedeľu Furmanskými pretekmi. Ako na svojej webovej stránke informuje krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), chýbať nebude folklórny program, detské atrakcie, tvorivé workshopy, jarmok s regionálnymi produktmi či hudobné vystúpenia.
Podujatie je podľa KRT oslavou remeselnej zručnosti a poctivej práce koní. „Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky tradičných furmanských disciplín, ako sú ťahanie bremien, slalom s vozom či rýchlostné preteky,“ uvádza.
Otvorenie súťažných disciplín vrátane sprievodných aktivít je naplánované od 10.00 h. Popoludní je v areáli na programe aj divácka súťaž o najkrajší pár koní či atrakcie ako maľovanie na tvár, vozenie sa na koni a iné.
