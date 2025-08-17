Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Sobranecké kúpele ožijú v nedeľu Furmanskými pretekmi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Podujatie je podľa KRT oslavou remeselnej zručnosti a poctivej práce koní.

Autor TASR
Sobrance 17. augusta (TASR) - Sobranecké kúpele ožijú v nedeľu Furmanskými pretekmi. Ako na svojej webovej stránke informuje krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), chýbať nebude folklórny program, detské atrakcie, tvorivé workshopy, jarmok s regionálnymi produktmi či hudobné vystúpenia.

Podujatie je podľa KRT oslavou remeselnej zručnosti a poctivej práce koní. „Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky tradičných furmanských disciplín, ako sú ťahanie bremien, slalom s vozom či rýchlostné preteky,“ uvádza.

Otvorenie súťažných disciplín vrátane sprievodných aktivít je naplánované od 10.00 h. Popoludní je v areáli na programe aj divácka súťaž o najkrajší pár koní či atrakcie ako maľovanie na tvár, vozenie sa na koni a iné.
