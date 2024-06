Socha piešťanských parkov priniesla do mesta desiatky unikátnych sôch

Piešťany 16. júna (TASR) - Desiatky unikátnych sôch významných slovenských sochárov prinieslo do Piešťan podujatie Socha piešťanských parkov. Tohtoročný 38. ročník výstavy sa začal v sobotu vernisážou v priestoroch Kultúrneho a spoločenského centra Fontána.



V exteriéri sú v rámci tohto ročníka inštalované diela sochárov Františka Bohunického, Dionýza Troskóa a Martina Navrátila, informoval kurátor výstavy Martin Valo.



Konfrontácii mladšej a staršej generácie slovenských sochárov je venovaná celá interiérová expozícia. Návštevníci si môžu prezrieť diela viac ako dvoch desiatok umelcov.



V priestoroch výstavnej siene je okrem sôch inštalovaná aj rozsiahla súkromná zbierka 256 medailí a plakiet z tvorby 33 slovenských sochárov a medailérov. Časť tejto expozície je venovaná Piešťanom.



Interiérová časť výstavy bude sprístupnená do 31. júla. Exteriérová časť bude umiestnená v plenéri do 31. augusta. V júli sa budú konať aj komentované prehliadky výstavy.



História Sochy piešťanských parkov siaha do roku 1967, no jej kontinuálne organizovanie bolo viackrát prerušené. Od roku 2008 sa až na menšie prestávky koná v Piešťanoch každoročne.