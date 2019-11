Sochári už pracujú na výstavbe ľadového chrámu na Hrebienku

Vysoké Tatry 6. novembra (TASR) – Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách sa po roku opäť začalo s prácami na výstavbe najväčšej zimnej atrakcie regiónu. Tatranský ľadový dóm plánujú otvoriť o niečo viac ako dva týždne. „Sochári už intenzívne pracujú, prvé kamióny s ľadovými blokmi na Hrebienok dorazili ešte v októbri,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Dodala, že na majstrovskom ľadovom diele sa podieľa 18 sochárov zo Španielska, Litvy, Nemecka, Poľska, Česka a Slovenska. Hlavným staviteľom je aj tento rok Adam Bakoš a hlavnou témou chrámu je Katedrála Notre-Dame, tiež nazývaná aj Chrám Matky Božej v Paríži. „Katedrála je zaradená medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Postavená je v gotickom štýle, o časť svojej krásy však prišla po požiari 15. apríla 2019. V Tatranskom ľadovom dóme môžu návštevníci očakávať kópiu nádhernej západnej fasády, kde sa nachádzajú tri hlavné vchody, nad prostredným dominuje vitrážové okno rozetového tvaru. Nad hlavnými vchodmi sa týčia dve predné hlavné veže slúžiace ako zvonice,“ objasnila Blašková.



Na stavbu atrakcie bude použitých dohromady 1880 blokov ľadu, ktoré dokopy vážia viac ako 225 ton. Ľadový dóm je umiestnený v kupole o priemere 25 metrov a najvyšší bod stavby dosahuje výšku tak ako minulý rok až 11,5 metra. „Ku kupole, ktorá skrýva ľadové umenie, sa dá dostať lanovkou zo Starého Smokovca alebo pešo po nenáročnej turistickej trase. Chrám bude otvorený denne od 9. do 16. hodiny, počas hlavnej zimnej sezóny a vianočných sviatkov sa otváracie hodiny predĺžia,“ upozornila Blašková s tým, že vstup do baziliky z ľadu je pre návštevníkov bezplatný a uskutoční sa v ňom počas sezóny niekoľko koncertov.



Počas minulej sezóny bol ľadový dóm bol sprístupnený od 23. novembra 2018 do 23. apríla 2019 a zavítali doň desiatky tisíc ľudí z rôznych kútov sveta. Slávnostné otvorenie je tento rok naplánované na 22. novembra.