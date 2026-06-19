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Sochu Márie Magdalény v Senici zreštaurovali, vráti sa na Kalváriu
Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto realizovalo vlani za približne 16.000 eur.
Autor TASR
Senica 19. júna (TASR) - Socha Márie Magdalény zo senickej Kalvárie prešla komplexnou obnovou. Reštaurátori ju dokončili v ateliéri a v najbližšom období sa vráti na svoje pôvodné miesto na Kalvárii. Komplexná obnova historickej Kalvárie by mala byť ukončená do 15. októbra. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto realizovalo vlani za približne 16.000 eur. „Odborníci sa sústredili na petrifikáciu zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstránili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali,“ ozrejmila.
Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. „Jej cieľom je rekonštrukcia a domodelovanie chýbajúcich častí sôch. Mesto na tieto práce uzavrelo zmluvu s reštaurátormi Petrom Gregvorkom a spoločnosťou Via Monumenta, zastúpenou Jánom Telekom,“ doplnila.
Na financovaní sa podieľali aj veriaci zo senickej farnosti. Cena pokračovacích prác predstavuje 14.780 eur. „Významnú časť nákladov pomohli pokryť veriaci senickej farnosti, ktorí prostredníctvom zbierky vyzbierali štedrý dar v hodnote 6500 eur,“ dodala.
Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto realizovalo vlani za približne 16.000 eur. „Odborníci sa sústredili na petrifikáciu zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstránili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali,“ ozrejmila.
Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. „Jej cieľom je rekonštrukcia a domodelovanie chýbajúcich častí sôch. Mesto na tieto práce uzavrelo zmluvu s reštaurátormi Petrom Gregvorkom a spoločnosťou Via Monumenta, zastúpenou Jánom Telekom,“ doplnila.
Na financovaní sa podieľali aj veriaci zo senickej farnosti. Cena pokračovacích prác predstavuje 14.780 eur. „Významnú časť nákladov pomohli pokryť veriaci senickej farnosti, ktorí prostredníctvom zbierky vyzbierali štedrý dar v hodnote 6500 eur,“ dodala.