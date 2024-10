Sochu od výtvarníka Stanislava Filku čaká rekonštrukcia

Chýba už len pár centimetrov a potok Podlužianka sa preleje cez hrádzu, následne zaleje budovu základnej školy v Leviciach a zatopí aj obývanú časť okresného mesta. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Levice 20. októbra (TASR) - Socha od výtvarníka Stanislava Filku, umiestnená v blízkosti vodného tokuPodlužianka v Leviciach, prejde rekonštrukciou. Zabezpečí ju vlastník autorských práv výtvarníka Roman Zubaľ. Poslanci Mestského zastupiteľstva Levice odsúhlasili ponuku Zubaľa na zabezpečenie demontáže a odvozu, odborného prieskumu za účelom zreštaurovania, samotného zreštaurovania a následného dovozu a osadenia umeleckého diela.Socha je majetkom mesta Levice a nachádza sa na mestskom pozemku. Do majetku mesta bola zaradená v roku 1979, jej obstarávacia cena je 8298,48 eura. Dielo bolo zhotovené z betónu ako súčasť investičnej akcie v roku 1973.Socha je už dlhší čas v zlom technickom stave, je poškodená a najmä podstavec je natoľko deštruovaný, že má odhalenú kovovú výstuž a hrozí jej spadnutie, skonštatovala prednostka levického mestského úradu Daniela Süssová.Vlastník autorských práv sochára ponúkol mestu, že na vlastné náklady zabezpečí demontáž a odvoz diela, ako aj jeho odborný prieskum za účelom zreštaurovania. Následne po zreštaurovaní zabezpečí znovuosadenie diela, pričom navrhuje sochu umiestniť na iné, vhodné miesto, ktoré by bolo dohodnuté s vlastníkom majetku. Odhaduje, že práce na soche by mohli trvať jeden rok.